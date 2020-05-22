BİST102.6490.00EURO7.42-0.16USD6.790.13ALTIN378.470.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Gök bilimciler bir bebek gezegenin doğuşunu görüntüledi
    ABONE OL
    22.05.2020 - 09:31 |

    Gök bilimciler bir bebek gezegenin doğuşunu görüntüledi

    Gök bilimciler, güneş sistemine göre daha genç bir sistemde yer alan bir yıldızın yörüngesindeki bebek bir gezegeninin oluşumunu görüntüledi.

    Gök bilimciler bir bebek gezegenin doğuşunu görüntüledi

    CNN'de yer alan habere göre, gök bilimciler, Şili'de yer alan Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Çok Büyük Teleskop (VLT) vasıtasıyla Dünya'dan 520 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldız olan AB Aurigae'nin etrafında bebek gezegenin oluşumunu görüntüledi.

    VLT ile elde edilen görüntülerde AB Aurigae'nin etrafında dönen, yoğun bir toz ve gaz diskinin içinde spiral bir yapı tespit edildi. Bilim adamları spirallerin, bebek gezegenlerin doğuşunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

    Fransa'daki Bordeaux Astrofizik Laboratuvarından ve araştırmanın yazarlarından Anne Dutrey, spiral görüntünün, gezegen oluşumunun teorik modellerinden beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

    Araştırmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

    İsimsiz Kahramanlar, yakında CNN TÜRK'teTürkiye’deki sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki mücadelesini anlattan ‘İsimsiz Kahramanlar’ belgeseli yakında CNN TÜRK'te.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivas'ta yurtta karantinada tutulan 305 kişi tahliye edildi

    Sivas'ta yurtta karantinada tutulan 305 kişi tahliye edildi

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır? Seyahat yasağı kalktı mı?

    HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır? Seyahat yasağı kalktı mı?

    Sıradaki Haber