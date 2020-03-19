Hubble Uzay Teleskobu dev yıldızların doğumunu görüntüledi

HII bölgesi, yüzlerce ışık yılı genişlikte olan içinde yeni yıldızların oluştuğu, parlayan bir plazma ve gaz bulutudur. İçinde yeni yıldızlar oluştuğu için çevrelerindeki maddeler yıldız ışığı ile parlayan bulutlara dönüşüyor. Bu bölgeler de HII olarak adlandırılıyor. Bu bölgelerin parlaklığı hidrojen gaz bulutları ile çevrili genç yıldızlardan çıkan mor ötesi ışınlardan kaynaklanıyor.

Tarantula Bulutsusu, galaksimize komşu olan Büyük Mazellan Bulutu'ndan 160 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. 30 Dolarus ve NGC 2070 olarak da adlandırılan bu bölge, neredeyse 1000 ışın yılı genişliğe sahip büyüklükte.

Bilim insanları yıldızların oluştuğu bu bölge hakkında bilgi edinmek için LHA 120-N 150'yi inceledi ve dev yıldızların nasıl oluştuğuna dair bir takım gözlemlemeler yaptı.

Tarantula Bulutsu'sunun içinde bulunan kütleli yıldızların hem kümeli hem de izole olması nedeniyle araştırma yapmak için en iyi yerler arasında gösteriliyor.

Bilim insanları, Hubble yardımıyla Tarantula Bulutsu'sunda oluşan yıldızların nasıl oluştuklarını çözmeye çalışıyor. İzole bir şekilde olan yıldızların, tek başına mı yoksa başka yıldızlardan yardım alarak mı oluştukları araştırılıyor.