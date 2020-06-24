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    24.06.2020 - 08:29 |

    Japonya'da dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili bulundu

    Japonya'da araştırmacılar, 4,5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre eninde dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosilini keşfetti.

    Japonya'da dünyanın en küçük dinozor yumurtası fosili bulundu

    Japonya'da Tsukuba Üniversitesi ile Beşeri Faaliyetler ve Tabiat Müzesinden araştırmacıların yer aldığı ekip, Hyogo eyaletinin Tamba şehrinde dinozor yumurtası fosili buldu.

    Ekip, jeokronolojik olarak yüz milyon yıl önceki erken kretase dönemine ait yeryüzü tabakasında bulunan yumurta fosilinin o dönem 10 gram ağırlığında olduğunu hesapladı.

    Teropot türü küçük bir dinozora ait olduğu kaydedilen ve fosil analizinde 4,5 santimetreye 2 santimetre ebatlarına denk gelen keşfe "Himeoolithus murakamii" ismi verildi.

    Ekip uzmanlarından Tsukuba Üniversitesi Profesörü Tanaka Kohei, bulunan fosilleşmiş yumurtanın, aynı bölgede küçük dinozorların nasıl yuvalandığına ışık tutacağını ifade etti.

    Aynı ekip, Tamba'daki tabakada, 2015-2019'da 4 yumurta fosili ile etrafa saçılmış 1300'den fazla yumurta kabuğu parçası tespit etmişti.

    Moğolistan ve İspanya'daki fosil yumurtalarının çoğunun 5 santimetreye 7 santimetre olarak ölçüldüğü belirten araştırma ekibi, Tamba'daki keşfin dünyanın en küçük yumurta fosili olduğunu belirtti.

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