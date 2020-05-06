SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği Starship'in ilk ateşleme testi yapıldı

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Teksas eyaletinin güneyindeki tesislerde gerçekleştirilen testte mekiğin "Raptor" adı verilen motoruna "statik ateş" verildi.

Şirket CEO'su Elon Musk, gelişmeyi, kişisel Twitter hesabından yaptığı "Starship statik ateşten geçti" paylaşımıyla duyurdu.

Ateşleme testinin tamamlanmasının ardından mekiğin ilk insansız uçuş testinin yapılması planlanıyor. Uçuş testinde mekiğin, atmosferde 20 kilometre dikey mesafe kat etmesi hedefleniyor.

Starship'in, son haline geldiğinde, 6 motorlu ve 100 yolcu kapasiteli bir uzay gemisi olması amaçlanıyor. 31 motorlu "Super Heavy" roketiyle uzaya fırlatılması planlanan mekik, NASA'nın Ay, Mars ve derin uzay keşif projelerinde kullanılacak.