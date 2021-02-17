Porsche’nin 2022 yılı için planladığı büyük atılım

Sürdürülebilir yakıt planlarını açıklayan pek çok otomobil üreticisi bulunuyor. Porsche de bu noktada geçen yıl Siemens Energy, AME, Enel ve Şili merkezli petrol şirketi ENAP ile ortaklık kurmuştu.

Araçların saldığı karbondioksit ve diğer egzoz gazları için çalışma yapan lüks spor otomobil şirketi, kendi sentetik yakıtlarını denemeye başladığını bildirdi. Bu kapsamda 2022 yılında ilk denemeler yapılacak ve bu hedeflerin yalnızca küçük bir kısmı olacak.

2022 ilk hedef ikinci hedef 2024

Autocar'da yer alan haberde şirketin patron koltuğunda oturan Frank Walliser, Güney Amerika'daki ortaklıkların iyi gittiği ve 2022 yılındaki ilk denemeler için tam gaz çalışmaların sürdürüldüğünü söylediği yazıyor. Şirketin araçlarından salınan karbondioksit gazlarının etkisini azaltmak sebebiyle sentetik yakıt çalışmaları başlatılmıştı.

Şili'de sentetik yakıt üretmek için mükemmel rüzgar koşullarının sağlandığı belirtiliyor ve yakıtın avantajları da sıralanıyor. İçten yanmalı motorlarda ya da hibrit araçlarda kullanılması için tasarlanan bu yeni sentetik yakıtın içinde 8 ile 10 arasında değişen bileşenler bulunuyor.

Üretim yapılacak tesisin 2022 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Aynı zamanda şirket 2024 yılına kadar 55 milyon litre sentetik yakıt üretmeye ve 2026 yılına kadar ise bu yakıtların kabaca on katına çıkartması bekleniyor.