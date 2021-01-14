Salgın döneminde İnternetten alışverişte şikayetler arttı

Uzaktan satışlarda insanlara kumaş, kağıt parçası, oyuncak, salatalık gibi ürünlerin gönderildiğini açıklayan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu satış türünde satıcılara ulaşmanın zor olduğunu söyledi

Şahin, 2020 yılında uzaktan satışla ilgili çok daha fazla şikayet aldıklarını ifade etti.

ŞEFFAF POŞET SEÇENEĞİ OLMALI

Hem tüketiciyi hem de satıcıyı rahatlatacak bir formül olarak, şeffaf poşet uygulamasını önerdiklerini vurgulayan Şahin, "Satıcı, doğru çalıştığını gösterecek, şeffaf poşet uygulamasını sunacak, tüketici dilerse şeffaf poşet tercih edecek, dilerse kapalı poşet tercih edecek. Şeffaf poşette geldiği zaman satıcı şunu demek ister aslında, 'Ben satışıma güveniyorum, sana şeffaf bir şekilde istediğin ürünü gönderiyorum.' Şeffaf poşete bakar tüketici, ürününü görür, gönül rahatlığıyla alır" dedi.

KAPIDA ÖDEME YÖNTEMİ ÖNERİLİYOR

Uzaktan satışlarda kargocuların da mağdur olduklarını söyleyen Şahin, kapıda ödeme yöntemini önerdi.

Mahmut Şahin, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde hakem heyetine başvuruda bulunulup, ürünün bedelinin kargo şirketinden alınabileceğini de sözlerine ekledi.