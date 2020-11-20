Samanyolu'nun derinliklerinde gizlenmiÅŸ "fosil galaksi" keÅŸfedildi

Daily Mail'in haberine gÃ¶re,Â Samanyolu'nun yÄ±ldÄ±z kÃ¼meleri, gaz ve tozdan oluÅŸan yuvarlak halesinin aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± Ã¼Ã§te birini oluÅŸturan kalÄ±ntÄ±larÄ±n, Apache Nokta GÃ¶zlem Galaksi GeliÅŸimi Deneyi (Apogee) projesinden elde edilen verinin incelenmesi sonucu bulunduÄŸu belirtildi.

Liverpool John Moores Ãœniversitesi Astrofizik AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nden Dr Ricardo Schiavon, keÅŸifle ilgili "Kozmolojik aÃ§Ä±dan gerÃ§ekten kÃ¼Ã§Ã¼k, sadece 100 milyon yÄ±ldÄ±z. Ama tÃ¼m Samanyolu halesinin kÃ¼tlesinin neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Schiavon, bunun gibi bir fosil galaksi bulmak iÃ§in on binlerce yÄ±ldÄ±zÄ±n devinimlerini ve detaylÄ± kimyasal yapÄ±sÄ±nÄ± incelemek zorunda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu Ã¶zellikle Samanyolu'nun merkezindeki yÄ±ldÄ±zlar aÃ§Ä±sÄ±ndan zor Ã§Ã¼nkÃ¼ yÄ±ldÄ±zlararasÄ± toz bulutlarÄ± nedeniyle gizlenmiÅŸ durumdalar. Apogee, bu bulutun iÃ§inden geÃ§erek Samanyolu'nun kalbini daha Ã¶nce olmadÄ±ÄŸÄ± kadar yakÄ±ndan gÃ¶rmemizi saÄŸlÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Ricardo Schiavon, "Kozmik evimiz olduÄŸundan Samanyolu halihazÄ±rda bizim iÃ§in Ã¶zel ancak bu antik galaksinin iÃ§ine gÃ¶mÃ¼lmesi onu daha da Ã¶zel kÄ±lÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± "The Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.