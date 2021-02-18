Samsung S21'in özellikleri eski modellere geliyor

Samsung'un en yeni telefon serisi olan Galaxy S21 ocak ayında tanıtılmıştı. Telefonun tanıtılmasının ardından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, One UI arayüzü Android görünümünün son sürümünde detaylandırıldı.

Engadget tarafında yayımlanan habere göre gelecek güncellemede daha eski telefonlara yeni özellikler geliyor. Samsung, bunları güncellediğinde Galaxy S20 ve Note 20 modellerinin yanı sıra Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip de dahil olmak üzere bunlardan bazılarını eski cihazlarına getirmeyi planlıyor. UI 3.1 güncellemesiyle S21'in yazılım özelliklerinden yaklaşık beş tanesi, yukarıdaki telefonlarda kullanıma sunulacak.

Yepyeni fonksiyonel özellikler geliyor

Bu beş özellikten biri kamera tarafında oluyor. Özellik ‘geliştirilmiş tek çekim’ olarak adlandırılıyor ve bu sayede telefonlar aynı anda hem fotoğraf hem de video çekmeye olanak sağlıyor. Bir diğer kamera özelliği ise ‘çoklu mikrofon kaydı’ oluyor. Bu da hem telefonun hem de kulaklık gibi ses alan cihazlardan ses kaydetmeye olanak sağlıyor.

Bir diğer yandan Samsung’un galeri klasöründe yapay zeka ile akıllandırılmış düzenleme özellikleri ekleniyor. Kısa süre içinde fotoğraflar üzerinde düzenleme yapmayı sağlayan bu özellikler sayesinde telefon üzerinden daha kısa sürede sonuç almak mümkün hale geliyor.

Yeni yazılım güncellemesiyle gelen bir diğer özellik ise Eye Comfort Shield oluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefonlardan yayılan mavi ışık miktarını ayarlayabiliyor. Samsung, bugünden itibaren(18 Şubat) One UI 3.1'i eski cihazlarına sunmaya başlayacak.