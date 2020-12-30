SAP Genç Profesyoneller Programı MESS iş birliği ile devam ediyor

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 25 genç, Şubat 2021’e kadar sürecek yaklaşık üç aylık eğitimlerinde SAP’nin akıllı kurumsal kaynak planlama çözümü S/4HANA’ya odaklanacak ve kişisel gelişimlerine yönelik kapsamlı bir eğitim alacak. Eğitimlerini tamamlayan gençler, SAP S/4HANA ile Entegre İş Süreçleri ve SAP Projesi Etkinleştirilmesi alanlarında SAP’nin uluslararası geçerlilikteki iki adet sertifikasını alarak SAP ekosisteminde istihdam edilme şansına sahip olacak. Sertifika sahipleri, MESS’in otomotiv, dayanıklı tüketim ve demir çelik gibi ekonominin lider sektörlerindeki 250 üye işyerinde de istihdam fırsatlarını değerlendirebilecek.

Eğitim programının online olarak gerçekleşen açılış töreninde, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan programa dair görüşlerini paylaştı. Candan, “SAP Genç Profesyoneller Programı’nda problem çözme yetkinliği ana omurgayı oluşturuyor. 20 sene önce eğitim alan mühendisler problemi nasıl çözeceklerine dair metodolojiyi öğrenme şansına sahip değillerdi. Şimdi sizler bu şansa sahipsiniz. Yaptığımız işte 3 tane bileşen var. Bir tanesi platform, ikinci önemli bileşen insan, diğeri de süreç. Süreçte insanı giydirmeden bir platform üzerinde var edebilmek bugünün dünyasında mümkün değil, geçmişte de mümkün değildi. Hiçbir zaman da mümkün olmayacak. Biz ne kadar yapay zeka da desek, büyük veri algoritmaları da desek her zaman süreç, insan ve platformla çözüm buluyor. Bu nedenle, sizler gibi yeni teknolojiler üzerine eğitim alacak ve problem çözme yetkinliğini artıracak gençleri aramıza katmayı bir görev olarak görüyoruz” diye konuştu.