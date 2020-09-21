Sigortaya olumlu bakışta artış var

Sağlıklı günlerde alınacak önlemlerin gün gelip hayat kurtarabileceğine dikkati çeken Kırmızı, “Özellikle cebe kolaylık, sağlığa güvence sağlayan, ülkemizin dört bir yanında yaygın kitlelere hitap eden, tamamlayıcı sağlık sigortaları sektörde olduğu gibi şirketimizde de gelişerek büyüyen branşlardan biridir. Bu alanda bireysel ve kurumsal müşterilerimize yaygın bir hizmet veriyoruz. 2020 yılında da büyüme trendi artarak devam ediyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayınlamış olduğu sektör verilerinde de hastalık/sağlık branşında ilk 6 ay sonuçları ile geçen seneye göre %33 oranında büyümemiz görülüyor. Bu dönemde şirketimiz bünyesindeki büyük grup işlerimizi de yenileyerek TSS bilincinin yayılmasına da katkıda bulunuyoruz. Özellikle 3.yıl için tamamlayıcı sağlık sigortasının yenilemesini yaptığımız büyük çaplı kurumsal şirketler ve grup mensupları olan sigortalılarımızın yoğun memnuniyeti, bizleri de ayrıca mutlu ediyor’ dedi.

Güven tazeledi

Nihat Kırmızı, “Pandemi döneminde şirketimiz teminat kapsamı dışında olmasına rağmen sürecin ilk günlerinde sorumluluk bilinci ile Kovid-19 tedavilerini teminat altına aldığını duyuran ilk şirketler arasında yer alarak bir kez daha güven tazeledi. Bu süreçte de hastalanan tüm sigortalılarımızın tedavileri eksiksiz karşılandı.

Salgın hastalıklar sigortacılık tekniği açısından katastrofik riskler kapsamında olduğundan teminat kapsamı dışında. Ancak tüm dünya ile birlikte ülkemiz de böyle bir durumla karşılaştığında sektörümüz teminat altında olmamasına rağmen salgın hastalık giderlerini ödeyerek iyi bir sınav verdi.

Sigorta sektörüne olumlu bakışın artmasında, sağlık sigortasının öneminin ve bilincinin gelişmesinde çok önemli katkı olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.