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    30.10.2020 - 13:52 | | AA

    Şimdiye kadarki en küçük "serseri" gezegen keşfedildi

    Samanyolu Galaksisi'nde başıboş gezen yeni bir "serseri" gezegen keşfedildi.

    Şimdiye kadarki en küçük "serseri" gezegen keşfedildi

    TechExplorist sitesinin haberinde, Varşova Üniversitesinde görevli gök bilimcilerin öncülüğünde yapılan araştırmayla keşfedilen ve herhangi bir yıldıza bağlı olmayan gezegenin büyüklüğünün Dünya ile Mars arasında olduğu açıklandı.

    Hassas mercekleme yöntemi denilen bir teknikle keşfedilen OGLE-2016-BLG-1928'nin, şimdiye kadar bulunan en küçük başıboş gezegen olduğu ifade edildi.

    Araştırma ekibinden Przemek Mroz, Twitter'da "Serseri gezegenler, yıldızların yörüngesinde değiller. Çekimsel olarak herhangi bir ev sahibi yıldıza bağlı değiller. Görülebilir biçimde radyasyon salmıyorlar, bu nedenle geleneksel astrofizik teknikleriyle tespit edilemiyorlar." paylaşımını yaptı.

    Mroz, öte yandan böyle bir gezegenin arka plandaki uzak bir yıldızın (kaynağın) önünden geçtiğinde çekim yönünün değiştiğini ve kaynağın ışığını büyüttüğünü belirterek, "Dünya'daki gözlemciler kaynakta geçici bir parlama görecektir. Biz bunu çekimsel hassas mercekleme olayı olarak adlandırıyoruz." ifadesini kullandı. 

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