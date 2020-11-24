24.11.2020 - 15:10 |
Snapchat'in en yeni özelliği
Snapchat, kullanıcıların kısa ve eğlenceli videolar izleyebileceği yeni özelliği Spotlight’ı kullanıma soktu. TikTok’a oldukça benzeyen özellik, Snapchat’in geçtiğimiz ay yine TikTok’unkine çok benzeyen müzik özelliklerinden sonra gelen ikinci hamle oldu.
Kullanıcılar artık çektikleri snapleri Spotlight akışlarına gönderebilecek. İzleyiciler ise gizli olmayan profilleriyle içerik üreticilerine mesaj gönderebilecekler ancak videoların altında yorum gösterilmeyecek.