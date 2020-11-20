Son dakika... 2020 yılının en kötü şifreleri! 1. yine değişmedi
Panama merkezli şifre yönetim şirketi NordPass tarafından yapılan araştırmada 275 milyon 699 bin şifre incelendi. Şifrelerin yüzde 56 sının aynı şifreler olduğunu tespit eden şirket, sadece 122.894.788 veya yüzde 44'ünün benzersiz olduğunu söyledi.
2020 yılının en kötü şifrelerini sıralayan şirket, 200 şifre arasında 2,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kalan "123456" birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 961 binden fazla kişi tarafından kullanılan ve 7,8 milyondan fazla ihlale maruz kalan "123456789" yer aldı.
Üçüncü sırada yer alan "picture1", en yaygın 200 şifre listesinde diğerlerine nazaran daha güvenli görülürken dördüncü sırada İngilizce şifre anlamına gelen "password", beşinci sırada ise "12345678" geldi. İlk 10 arasında "111111," "123123," "12345," "1234567890" ve son olarak Portekizce "şifre" anlamına gelen "senha" yer aldı.
NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond, “İlk on sıradaki şifrelerden sekiz tanesi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir. Senha 10 saniye içerisinde, picture1 ise 3 saat içerisinde hacklenebilir” ifadelerini kullandı.
Listeye göre 2020’nin en kötü 20 şifresi ise şu şekilde:
1. 123456
2. 123456789
3. picture1
4. password
5. 12345678
6. 111111
7. 123123
8. 12345
9. 1234567890
10. senha
11. 1234567
12. qwerty
13. abc123
14. Million2
15. 000000
16. 1234
17. iloveyou
18. aaron431
19. password1
20. qqww1122