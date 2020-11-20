Son dakika... 2020 yılının en kötü şifreleri! 1. yine değişmedi

2020 yılının en kötü şifrelerini sıralayan şirket, 200 şifre arasında 2,5 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan ve 23 milyondan fazla veri ihlaline maruz kalan "123456" birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 961 binden fazla kişi tarafından kullanılan ve 7,8 milyondan fazla ihlale maruz kalan "123456789" yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan "picture1", en yaygın 200 şifre listesinde diğerlerine nazaran daha güvenli görülürken dördüncü sırada İngilizce şifre anlamına gelen "password", beşinci sırada ise "12345678" geldi. İlk 10 arasında "111111," "123123," "12345," "1234567890" ve son olarak Portekizce "şifre" anlamına gelen "senha" yer aldı.

NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond, “İlk on sıradaki şifrelerden sekiz tanesi 1 saniyeden daha kısa bir sürede hacklenebilir. Senha 10 saniye içerisinde, picture1 ise 3 saat içerisinde hacklenebilir” ifadelerini kullandı.

Listeye göre 2020’nin en kötü 20 şifresi ise şu şekilde:

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha

11. 1234567

12. qwerty

13. abc123

14. Million2

15. 000000

16. 1234

17. iloveyou

18. aaron431

19. password1

20. qqww1122