Son dakika: TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti!

Sosyal medya uygulaması TikTok'un CEO'su Kevin Mayer istifa ettiğini açıkladı. Mayer, bu göreve geleli henüz üç ay olmuştu. 1 Haziran 2020'de The Walt Disney Company'den gelen Mayer, şu ifadeleri kullandı.

“Son haftalarda, siyasi ortam keskin bir şekilde değişirken, kurumsal yapıda değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun, parçası olduğum küresel rol için ne anlama geldiği konusunda uzun uzun düşündüm."

Mayer tarafından çalışanları için kalmee alınmış ve CNBC'nin ele geçirdiği mektup şu ifadelerle devam ediyor: "Bu zemine karşı çok yakın zamanda bir çözüme ulaşmayı ummamıza rağmen, şirketten ayrılmaya karar verdiğimi hepinize bildirmek istedim."

TikTok sözcüsü CNBC'ye verdiği demeçte, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin, Kevin’ın rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini takdir ediyor ve kararına tamamen saygı duyuyoruz." dedi ve ekledi: "Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ediyor ve iyi dileklerimizi iletiyoruz."

Son olarak ABD operasyonlarının satılmasına başkanlık yetkisi kullanılarak karar verilen TikTok, yarın ABD yönetimine karşı dava açma kararı almıştı.

Casus yazılım olduğu kişilerin bilgilerini çalarak Çin hükümetine ulaştırdığı iddia edilen TikTok’un 90 gün içinde ABD’li bir firmaya satılması için Başkan Trump bir kararname imzalamıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre TikTok tarafından yapılan açıklamada, “Yasaların ihlal edilmediğinden emin olabilmek, şirketimize adil davranıldığını garanti altına alabilmek için başkanlık kararnamesini yargıya götürüyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.