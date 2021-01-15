Son dakika... Whatsapp geri adım attı!

Şirket, 15 Mayıs’ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, insanların yeni politikayı kendi hızlarında gözden geçirebileceğini belirtti.

Whatsapp'ın açıklaması şu şekilde:

"Yeni güncellemeler, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımıza ilişkin daha fazla şeffaflık sağlıyor.

Bugün herkes WhatsApp’ta alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insan bunu tercih edecek. Bu nedenle insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma kabiliyetimizi artırmıyor.

İnsanlardan şartları incelemeleri ve kabul etmelerinin talep edileceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp’ta gizlilik ve güvenliğin nasıl işlediğine ilişkin yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız.

Ardından, 15 Mayıs’ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, insanların yeni politikayı sindire sindire gözden geçirebilmeleri için kademeli geçiş sağlayacağız.

İnsanların paylaşımlı konumlarını ve rehberlerini Facebook'la paylaşmıyoruz

WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesini sağladı ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese, gerçeklerin yayılmasına ve söylentilerin durmasına yardımcı olan başka pek çok kişiye teşekkür ederiz."