Corona virüs nedeniyle yoğun internet kullanımı Snapchat'i çökertti!

2019 yılının son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle, dünya genelindeki çoğu insan evinden çıkmıyor. Alınan önlemlere karşı bu kadar fazla insana yayılan virüs, insanların evde oturup internette dolaşmalarına neden oldu. Bu durumun sonucunda ise sevilen sosyal medya uygulaması Snapchat çöktü.

Dünya genelindeki Snapchat kullanıcıları, uygulamaya girerken sorun yaşadı. Snapchat sunucularındaki yoğunluk uygulamanın çökmesine neden oldu. Anlık olarak 15 bin hata DownDedector'de rapor edildi ve bu sayede sorunun büyüklüğü de anlaşıldı.

,Snapchat yetkilileri Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile birlikte sorunun çözüldüğünü ve hata yaşayanların, bildirmeleri gerektiğini paylaştı.