Facebook Corona virüsü hakkındaki haberleri engelliyor!

Instagramı ve WhatsApp'ı bünyesine katarak dünyanın en büyük Sosyal medya ağına sahip olan Facebook, tüm dünyaya yayılan Corona virüs hakkındaki haberleri engelliyor.

Sebebinin ne olduğu bilinmeyen sorun, yapay zeka kaynaklı olabilir. Facebook, yasa dışı paylaşımların yapılmasını engellemek adına yapay zeka kullanıyor. Bu sayede yasa dışı ya da yaptırım uygulanacak içerikler tespit edildiğinde, yapay zeka tarafından otomatik olarak kaldırılıyor. Şimdi de bu içeriklere yanlışlıkla Corona virüste karıştı ve yayınlanan makaleler spama düşerek, yayınlanması engelleniyor.

FAcebook'un eski güvenlik yöneticisi Alex Stamos, meydana gelen sorunun alınan karardan dolayı olabileceğini söyledi. Aynı zamanda Stamos attığı tweet'te, “Görünüşe göre Facebook’taki istenmeyen paylaşımları önleme sistemi düzgün çalışmıyor. Facebook evden çalışma kararıyla içerik denetleyicilerini evlerine gönderdi. Makine öğreniminin insan denetimine göre ne kadar sorunlu olduğunu öğrenmiş oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Yaşanan sıkıntının giderilmesinden sonra Facebook’un dürüstlük başkan yardımcısı Guy Rosen da tweet attı: “Yalnızca COVID-19 ile ilgili olanları değil, tüm konularda yanlış bir şekilde kaldırılan tüm yayınları geri yükledik. Kötü niyetli web sitelerine bağlantıları kaldıran ancak diğer birçok yayını da yanlış bir şekilde ortadan kaldıran otomatik sistem” ifadelerini paylaştı. Anlaşılanlara göre Facebook'un bu sistem üzerinde daha çalışması gerekiyor.