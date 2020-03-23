23.03.2020 - 08:37 |
Facebook ve Instagram görüntü kalitesini düşürdü!
2019'un sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsün etkileri devam ediyor. İnsanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi nedeniyle yaşanacak yoğunluk için Facebook ve Instagram önlem almaya başladı. Bu nedenle Facebook ve Instagram Avrupa'da görüntü kalitesini düşürme kararı aldı!
Çin'de ortaya çıkan Corona virüsün etkileri tüm dünyada devam ederken sosyal medya platformları da yaşananlarla ilgili önlemler almaya başladı. Yoğun internet kullanımından dolayı yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Facebook ve Instagram görüntü kalitesini düşürdü.
Engadget'a konuşan bir Facebook yetkilisi, Avrupa'da Facebook ve Instagram'daki video kalitesini düşürme kararı aldıklarını ve bu sayede bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçilerek, insanların daha kolay bir şekilde birbirleriyle iletişim kuracaklarını açıkladı.
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