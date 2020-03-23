Çin'de ortaya çıkan Corona virüsün etkileri tüm dünyada devam ederken sosyal medya platformları da yaşananlarla ilgili önlemler almaya başladı. Yoğun internet kullanımından dolayı yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Facebook ve Instagram görüntü kalitesini düşürdü.

Engadget'a konuşan bir Facebook yetkilisi, Avrupa'da Facebook ve Instagram'daki video kalitesini düşürme kararı aldıklarını ve bu sayede bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçilerek, insanların daha kolay bir şekilde birbirleriyle iletişim kuracaklarını açıkladı.