Facebook'tan Corona virüse karşı yeni hamle!

2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Farklı sosyal medya platformları bu olayla ilgili çeşitli çözüm yolları aramaya devam ediyor. Youtube'un ardından Instagram ve Facebook, yoğun internet kullanımından yaşayabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla video paylaşımların kalitesini düşürdüğünü açıkladı.

Şimdi ise Facebook, Corona virüsle ilgili ayılan yanlış bilgilerin giderilmesi için, mesajlaşma uygulaması üzerinden Corona virüse özel bir program başlattı. Yeni program sayesinde, Facebook Messenger üzerinden Corona virüsle ilgili en doğru bilgiler alınabilecek.

Yeni programda, Arjantin Sağlık Bakanlığı ve İnovasyon Bakanlığı'nın aynı gün halka açık olan soruları yanıtlamak ve koronavirüs hakkında tavsiyelerde bulunmak için Messenger'da yeni bir deneyim başlattığı açıklandı. UNICEF, Pakistan Ulusal Sağlık Hizmetleri, Düzenlemeler ve Koordinasyon Bakanlığı ve diğer kuruluşlar da koronavirüs bilgisi sağlamak için Messenger'ı kullanıyor.