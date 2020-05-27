Google TikTok'a yapılan puan saldırısı için harekete geçti!

İsteyen herkesin çeşitli içeriklere sahip hazırladığı videoları paylaşmasına imkan tanıyan dijital video platformu TikTok, geçtiğimiz haftalarda Google Play'de bir saldırıya uğramış ve uygulamanın puanı 4.5'ten 1.2'ye kadar düşmüştü. Bu olayın ardından Google yetkilileri harekete geçti.

TikTok'un en çok kullanıcıya sahip olduğu ülke olan Hindistan'da paylaşılan rahatsız edici içeriklerden sonra, karşıt kampanya başlatılmıştı. Bu kampanyalar üstüne Google Play'da düşük puanlar almaya başlayan uygulama kısa süre içinde, 4.5'ten 1.2 puana düşmüştü.

Kötü niyetli kişilerin aile içi şiddet, hayvanlara yapılan kötü davranışlar, ırkçılık ve istismar içerikli videolar içermesi nedeniyle, Twitter'da günden olan uygulama kısa sürede Google Play'de puan bazında dibi gördü. Bu olayın üstüne Google yetkilileri tarafından yapılan açıklamayla birlikte, uygulamanın puanlaması için düzeltme hamlesi geldi. Yetkililer, kullanıcıların uygulamaları puanlamakta özgür olduklarını, ancak bu durumun spam haline gelmemesi gerektiğini belirtti. Bu açıklamayla birlikte, spam olarak görülen yorum ve puanlar kaldırılınca TikTok'un puanı 1.2'den 1.6'ya yükseldi.

Şu anki güncel durumda ise, 27 Mayıs itibariyle uygulamanın puanı 2.9 seviyesine yükselmiş durumda.