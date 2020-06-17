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    HaberlerSosyalmedya Haberleri Instagram'daki bu hataya dikkat! Hesapları kapatıyor...
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    17.06.2020 - 12:22 |

    Instagram'daki bu hataya dikkat! Hesapları kapatıyor...

    Instagram'da ünlü isimlerle yaptığı canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çıkan gazeteci yazar Emre Kara uyardı: "Instagram'da açık var. Tedbirleri almazsanız hesabınız kapanabilir."

    Instagram'daki bu hataya dikkat! Hesapları kapatıyor...

    Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olan Emre Kara detayları ekledi: "Bir grup sosyal medyayla ilgilenen ekipler Instagram'daki durumu fark edip istediği birinin hesabını kapatmak için yeni yöntem geliştirmişler. Üstelik bunu para karşılığı yaparak işe döndürmüşler. Kapatılmak istenen hesabın içeriği (profil resmi, bio, gönderiler) birebir kopyalanarak yeni bir hesap açılıyor. Yüzlerce bot hesapla orjinal hesabı 'başka hesabı taklit ediyor' seçeneğiyle şikayet ediliyor. Şikayet sayısı çok olunca da Instagram algoritması bu hesabın taklit olduğunu sanıyor ve orjinal hesabı kapatıyor. Şimdilik 10.000 altında takipçisi olanlar için bu yöntem çalışıyormuş. Bu açığı Instagram çözümleyene kadar, profil resminize kendi fotoğrafınızı koymamanız ilk akla gelen yöntem. Bitki, hayvan, logo gibi görseller koymanızı sosyal medya danışmanları tavsiye ediyor."

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