Profilime kim baktı? Instagram - WhatsApp - Twitter ücretsiz uygulaması var mı, doğruluğu ne yönde?

Günden güne sosyal medya kullanıcılarının yaş aralığı 7'den 70'e uzanmaya başladı. Her geçen gün popüler kültüre ayak uyduranların sayısı artıyor. Ocak ayı verilerine göre, Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 64'ünün sosyal medya kullandığı anlamına geliyor. Artık büyük, küçük demeden şirketler tarafından yüzlerce telefon uygulaması oluşturuluyor. Kimi ilgi görürken, kimi ilgi görmüyor. En popüler sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Instagram, Facebook, Twitter'ın kullanıcı sayısı her geçen gün arttıkça, kullanıcı tarafından sorular da bir o kadar artıyor. Play Store ve App Store üzerinden merak ve sıklıkla aranan uygulamalardan biri de 'profilime kim baktı?' oluyor. Araştırıldığında sayfa sayfa önümüze düşen linkler ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılıyor. Peki bu uygulamalara para ödendiğinde istediğimiz cevabı alabiliyor muyuz? Yoksa para ödendiği halde bile bir cevaba ulaşamıyor muyuz?

PROFİLİME KİM BAKTI?

Instagram profilini, Facebook profilini ve Twitter profilini ziyaret edenleri öğrenmek isteyen kullanıcılar, profilime kim baktı sorusuna internet üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Hem Play Store hem de App Store'da araması oldukça önem kazanıyor. Peki uygulamaların doğruluğu ne yönde, sonuçlar doğru çıkıyor mu?

INSTAGRAM - FACEBOOK - TWİTTER PROFİLİME BAKANLAR KİMLER?

Instagram - Facebook - Twitter profilime bakanlar kimler? sorusuna cevap olarak hem ücretli, hem de ücretsiz uygulamalar karşımıza çıkabiliyor. Bu uygulamaların doğruluğu ise büyük tartışma konusu. Kimi belli bir ücret ödeyerek profiline bakanları öğrenmek isterken, kimi ücretsiz olarak profiline bakanları öğrenebiliyor.

'PROFİLİME KİM BAKTI' ÜCRETSİZ - ÜCRETLİ UYGULAMASI DOĞRU MU?

Sosyal medya kullanıcılarının öğrenmek istediği 'profilime kim baktı' sonuçları için araştırmalar şu yönde...

Yüzde yüz doğruluk taşıyan bir uygulamanın bulunmaması ile birlikte yüzde 1'lik doğruluk payı bile olmayan uygulamaların ücretli / ücretsiz olarak kullanıcıların karşına çıkması ve bu uygulamaları deneme adımlarında birçok reklam ile karşılaşılması oldukça kafa karıştırıyor.

Play Store ve App Store'daki kullanıcı yorumlarını ele aldığımızda ise bu tarz uygulamaların kendi amacından daha çok farklı amaçları taşıdığı yönünde.

Uygulamaların verdiği sonuçlar ise profili inceleyen gizli takipçileri değil, rastgele kullanıcı adlarını bir araya getirerek, kullanıcıya karşı cevapsız kalmamayı hedefliyor.