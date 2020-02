Spotify'ın tasarımı yenileniyor mu?

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi müzik uygulamalarından biri olan Spotify, her geçen gün kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için çalışıyor. Yeni çıkan iddiaya göre podcast tarafında da lider olmak isteyen Spotify, yeni tasarımı ile kullanıcılarına daha güzel bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Apple Music deneyimlerinden sonra Spotify'a geçen kullanıcıların tasarımla ilgili bazı şikayetleri vardı. Şirket yakın bir zamanda Podcast dinleyicileri için tasarımını değiştirmişti. Şimdi ise Spotify, mobil kullanıcılar için yeni arayüz tasarladıklarını açıkladı.

Şu an için yalnızca iOS işletim sistemine sahip olan telefonlar için geliştirilen tasarım; daha kullanışlı ve akıcı bir şekilde olacak. Uygulama içindeki bazı simgelerde ve albüm kapaklarının görüntülenme şekli değişecek.

