TikTok aile güvenliğini ön plana çıkarmak için çalışıyor!

COVID-19 salgınından dolayı evde kalan insanlar, TikTok gibi çevrimiçi platformlarda daha çok vakit geçiriyor. İçinde bulunduğumuz bu durum, aileleri dijital ortamda birlikte zaman harcamalarına yönlendiriyor ve daha güvenli bir deneyim yaşamaya odaklanmalarını sağlıyor.

Kullanıcıların dijital okuryazarlık konusunda bilinçlenmeleri için çalışan TikTok; Aile Eşlemesi Moduyla ebeveynlere, çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık konusunda eğitim verme ve gençlerin çevrimiçi deneyimlerine rehberlik etmelerine olanak sağlıyor.

Ekran Zaman Yönetimi:Kullanıcının TikTok'ta ne kadar süre geçirebileceği belirlenebiliyor. Ebeveynler şifre korumalı bu özellikle 40, 60, 90 veya 120 dakikalık zaman sınırlarını seçerek çocuklarının uygulamaya ne kadar zaman harcayacaklarına karar verebiliyor. TikTok; bu özelliği daha daha ilgi çekici hale getirmek için uygulamadaki popüler içerik üreticileriyle yaptığı işbirliği kapsamında içerik üreticileri, uygulama içinde doğrudan kullanıcı karşısına çıkacak videolar hazırladı. Hazırlanan videolarda içerik üreticileri, kullanıcıların telefonu bırakıp mola vermelerini ve kitap okumak gibi dijital dünyadan bağımsız aktiviteler yapmalarını öneriyor.

Doğrudan Mesajlar: Ebeveyneler eşleştikleri hesaba mesaj gönderebilenleri sınırlayabilyor ya da tamamen kapatabiliyor. Halihazırda bu seçenekleri platformunda barındıran TikTok, 30 Nisan’dan itibaren 16 yaşından küçük kullanıcılarının hesaplarında Doğrudan Mesajları otomatik olarak devre dışı bırakacak.

Kısıtlı Mod: Şifre korumalı olan bu özellik, tüm kitleler için uygun olmayan içerikleri kısıtlayarak kullanıcının ekranına çıkmamasını sağlıyor.