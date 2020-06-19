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    19.06.2020 - 11:30 |

    TikTok hayvanlara şiddete karşı HAYTAP ile el ele veriyor

    Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, kullanıcılarına daha güvenli ve pozitif bir uygulama ortamı sunmak için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP’la işbirliği yapıyor. TikTok ve Haytap işbirliğiyle hayvana şiddet içeren potansiyel içeriklerin platformdan hızlı bir şekilde kaldırılması için özel bir iletişim kanalı oluşturuluyor.

    TikTok hayvanlara şiddete karşı HAYTAP ile el ele veriyor

    TikTok’un topluluk kurallarında hayvana şiddeti içeren her türlü içeriğin yasak olduğu açıkça belirtiliyor ve şiddet içeriklerinin platformda yer almasına izin verilmiyor. TikTok, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak topluluk kurallarını daha iyi uygulayabilmeyi hedefliyor.

    TikTok, 2008 yılında kurulan ve Türkiye'nin en kapsamlı hayvan hakları kuruluşu olan HAYTAP’la bir araya gelerek HAYTAP’la işbirliği yapan ilk dijital platform oldu. TikTok, hayvanları kötü muamele ve şiddetten korumaya çalışan bir organizasyon olan HAYTAP’la birlikte hareket ederek hayvanlara yönelik şiddetin yer aldığı içeriklerle mücadele etmeyi ve platformdan uzak tutmayı amaçlıyor.

    Bu işbirliği aynı zamanda TikTok'un doğanın bir parçası olan tüylü dostlarımızın, yaşadığımız gezegen ve çevre üzerindeki pozitif etkisiyle yeni nesle ilham verme ve onları teşvik etme misyonunu da destekliyor.

    Tiktok sözcüsü konuyla ilgili fikirlerini şöyle paylaştı: "TikTok'ta en önemli önceliğimiz güvenli ve pozitif bir uygulama ortamı yaratmak. Platformumuzu ve kullanıcılarımızı güvende tutmak için daha da fazlasını yapmamıza yardımcı olan, anında ve doğrudan geri bildirim almak için açık kanallarımızla, kullanıcılarımızın her zaman yanındayız. TikTok'ta küresel topluluğumuz ve bizim için çok önemli olan hayvanlara yönelik kötü muamele konusunda farkındalığı artırmak için HAYTAP ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz."

    HAYTAP başkanı Ali Şenpolat da bu konuyla ilgili şöyle konuştu: “HAYTAP olarak TikTok ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle hayvanlara kötü muamele yapılan görüntüleri dijital platformlarda paylaşarak popüler olmaya çalışan kitlenin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu içeriklerin henüz yayılmadan platformdan hızlıca kaldırılması için gereken çalışmaları birlikte yapacağız. TikTok bu konuda çok önemli bir adım attı ve sağduyulu bir yaklaşım sergiledi. TikTok’a bu dayanışma için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

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