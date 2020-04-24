Video Oyun Konsolları Üzerinden Spotify’da En Çok Dinlenen Sanatçılar açuklansı!

Zombilerle savaşmak, şehirleri kurtarmak veya araba yarışları, oyunseverlerin son birkaç haftada adrenalin dolu anlar yaşadıkları oyunlardan bazıları. Oyunseverlerin evde geçirdikleri bu oyun anlarına en çok eşlik eden sanatçılar ise Lil Uzi Vert, Bad Bunny ve Billie Eilish.

Oyunseverler geçtiğimiz ay Spotify’da, daha önceki dönemlere göre daha fazla müzik dinledi. Spotify bu nedenle video oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, müzik janrlarını ve daha fazlasını inceleyerek oyun oynarken ortaya çıkan dinleme trendlerini derledi.

Öne çıkan verilerin bazıları şöyle: