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    24.04.2020 - 11:52 |

    Video Oyun Konsolları Üzerinden Spotify’da En Çok Dinlenen Sanatçılar açuklansı!

    Spotify, oyun konsolları üzerinde en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Oyunseverlerin konsollar üstünde en çok dinlediği sanatçılar arasında Lil Uzi Vert, Bad Bunny ve Billie Eilish yer alıyor.

    Video Oyun Konsolları Üzerinden Spotify’da En Çok Dinlenen Sanatçılar açuklansı!

    Zombilerle savaşmak, şehirleri kurtarmak veya araba yarışları, oyunseverlerin son birkaç haftada adrenalin dolu anlar yaşadıkları oyunlardan bazıları. Oyunseverlerin evde geçirdikleri bu oyun anlarına en çok eşlik eden sanatçılar ise Lil Uzi Vert, Bad Bunny ve Billie Eilish.

    Oyunseverler geçtiğimiz ay Spotify’da, daha önceki dönemlere göre daha fazla müzik dinledi. Spotify bu nedenle video oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, müzik janrlarını ve daha fazlasını inceleyerek oyun oynarken ortaya çıkan dinleme trendlerini derledi.

    Öne çıkan verilerin bazıları şöyle:

    • 16 Mart- 12 Nisan tarihleri arasında Spotify tarafından oluşturulan video oyun çalma listelerinin dinlenme oranında yüzde 41 oranında artış yaşandı
    • Spotify, video oyun konsolları üzerinden gerçekleşen dinlemelerin gün içerisindeki zaman dilimlerinde de değişiklik gözlemledi. Buna göre kullanıcıların sabah 06:00 ile 09:00 arasındaki dinlemelerinde yüzde 18, sabah 09:00 ile 12:00 arasındaki dinlemelerinde ise yüzde 10’luk bir artış söz konusu
    • Video oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen erkek sanatçı Lil Uzi Vert olurken, en çok dinlenen kadın sanatçı Billie Eilish oldu
    • Video oyun konsolları üzerinden en çok dinlenen şarkı Roddy Ricch’ın “The Box” şarkısı olurken, bunu Lil Mosey’nin “Blueberry Faygo” adlı şarkısı takip etti
    • Joe Budden Podcast with Rory & Mal ve Last Podcast On The Left podcastleri oyun oynarken en çok dinlenen podcastler oldu
    • Spotify tarafından oluşturulan video oyun müzik çalma listelerini en çok dinleyen ülkeler ise sırasıyla Tunus, Umman ve Suudi Arabistan oldu
    İşte YouTube'a yüklenen ilk video!Youtube'un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim siteye 'Hayvanat bahçesinde ben' başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi.
    daha fazla video için

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