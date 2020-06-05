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    HaberlerSosyalmedya Haberleri YouTube'da uzun videoların izlenmesini kolaylaştıran yeni özellik yayınlandı!
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    05.06.2020 - 10:00 |

    YouTube'da uzun videoların izlenmesini kolaylaştıran yeni özellik yayınlandı!

    Dijital video platformu YouTube uzun zamandır konuşulan yeni özelliğini yayına aldı. Artık uzun videoları izlemek çok daha kolay olacak. Yeni özellik, videoların kaçıncı dakikasında hangi konunun ele alındığını görüp seçmenize imkan sağlıyor.

    YouTube'da uzun videoların izlenmesini kolaylaştıran yeni özellik yayınlandı!

    İçinde binlerce video bulunduran ijital video platformu olan YouTube, uzun zamandır test ettiği yeni özelliğini kullanıcılara sundu. YouTube'dan video izleyen kişiler artık, videodaki konuya göre izlemek istediği yeri seçebilecek.

    Eklenen yeni özellik sayesinde kullanıcılara daha kolay bir kullanım sunan YouTube, bu özellik sayesinde video izleyen kişilerin istedikleri yerleri kolaylıkla geçmesine izin verecek.

    Bu yeni özellik, içerik oluşturucuların istediği zaman aktif olabiliyor. Yani yeni özelliği her kanalda ve her videoda görmeyebilirsiniz. 

    YouTube'un yeni özelliği, Android, iOS ve web sürümü için yayınlandı.

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