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    HaberlerTeknoloji Haberleri SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı
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    21.07.2020 - 16:07 | | AA

    SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

    ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.

    SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

    "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

    Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.

    Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.

      Yapışık dördüz kediler ayrıldıKastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık olan dördüz kedi yavruları, veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrıldı.
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