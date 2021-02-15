BİST1.5561.12EURO8.45-0.80USD6.96-0.96ALTIN408.14-0.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını erteledi
    ABONE OL
    15.02.2021 - 15:17 | | AA

    SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını erteledi

    ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusunun fırlatılışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi.

    SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını erteledi

    Şirketten yapılan açıklamada, bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan yapılması planlanan fırlatışın, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, fırlatışın yarın TSİ 06.59'da yapılacağı kaydedildi.

    SpaceX, en son 4 Şubat'ta Starlink ağının parçası 60 uyduyu, "Falcon 9" roketiyle Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatmıştı. Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 18'inci fırlatış olmuştu.

    SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk takım uydu ağı kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF para yatırma nereden yapılır?

    AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF para yatırma nereden yapılır?

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Son Dakika... 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

    Son Dakika... 40 ilde terör operasyonu! 718 kişi yakalandı

    Sıradaki Haber