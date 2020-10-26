26.10.2020 - 10:31 |
SpaceX sürmekte olan Starlink görevi için 60 uydu daha fırlattı
SpaceX, gelecekte devreye sokacağı küresel internet şebekesi ağı projesi için 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı. Uydular, Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldı. SpaceX’in 15. Starlink uydusu seferi olan uydularla birlikte firmanın yörüngeye yerleştiği uydu sayısı 900’ü buldu.
Uyduların fırlatılması için SpaceX’in bu senenin erken dönemlerinde de iki kere kullandığı ve görevlerini tamamladıktan sonra istasyonlarına geri dönebilen Falcon 9 roketleri kullanıldı.
SpaceX’in Starlink projesindeki amacı, küresel çapta ve daha önce kırsal bölgelerde ve ulaşılması zor yerlerde bile mümkünü olmayan internet hızlarına ulaşabilmek. Starlink uyduları, günümüzdeki çoğu uydu bazlı internet hizmetinin temelini oluşturan sabit uydulara kıyasla hız ve güvenilirlik açısından çok daha üstün.