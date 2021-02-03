TEKNOFEST 2021 kapsamÄ±nda Ã¼niversite ve lise Ã¶ÄŸrencilerinin oluÅŸturacaÄŸÄ± takÄ±mlarla yapÄ±lacak TÃœBÄ°TAK Efficiency Challenge Elektrikli AraÃ§ YarÄ±ÅŸlarÄ±, 31 AÄŸustos-5 EylÃ¼l tarihlerinde Ä°stanbul Park'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

YarÄ±ÅŸlara destek olmak isteyen DÃ¼zce'deki firma, elektrikli araÃ§larÄ±n daha az enerjiyle uzun mesafe gitmelerine olanak saÄŸlayacak yerli lastik Ã¼retimi iÃ§in 27 Ocak'ta TÃœBÄ°TAK ile iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzaladÄ±.

Ãœretim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan lastiklerle elektrikli araÃ§larÄ±n Ã¶nemli miktarda enerji tasarrufu saÄŸlamasÄ± bekleniyor.

"DÃœNYADA 15 YILDIR TÃœRK BAYRAÄžINI DALGALANDIRIYORUZ"

Anlas Anadolu Lastik AÅž YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Eray SavcÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 50 yÄ±ldÄ±r sektÃ¶rÃ¼n iÃ§erisinde yer aldÄ±klarÄ±nÄ±, son 15 yÄ±ldÄ±r ihracat yaparak TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± dÃ¼nyada dalgalandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ãœrettikleri Ã¼rÃ¼nlerle Ã§ok bÃ¼yÃ¼k firmalarla rekabet ettiklerini vurgulayan SavcÄ±, kÃ¼resel firmalarÄ±n teknolojisini TÃ¼rk mÃ¼hendisler ve Ã§alÄ±ÅŸanlara saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

SavcÄ±, fabrikada 400 kiÅŸiyle yÄ±lda 750 bin motosiklet lastiÄŸi Ã¼rettiklerine iÅŸaret ederek "Bunun da yÃ¼zde 20'sini ihraÃ§ ediyoruz. Pandemi dolayÄ±sÄ±yla Avrupa pazarÄ±nda bir daralma oldu ama hedefimiz Ã¼rettiÄŸimiz lastiklerin yÃ¼zde 50'sini ihraÃ§ etmek. Kaliteli malzemeyle katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nler satÄ±yoruz. BaÅŸlÄ±ca ihraÃ§ noktalarÄ±mÄ±z Hollanda, Ä°spanya, Ä°talya ve Ä°ngiltere. Ã‡ok yakÄ±nda inÅŸallah ABD'ye de ihracat yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"YURT DIÅžINA BAÄžIMLILIÄžI TAMAMEN YOK ETME AMACINDAYIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yerli ve milli Ã¼retime verdiÄŸi Ã¶nemin kendileri iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli olduÄŸunu dile getiren SavcÄ±, bu anlamda TÃœBÄ°TAK'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi elektrikli araÃ§ yarÄ±ÅŸlarÄ±na destek olmak iÃ§in iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzaladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

SavcÄ±, "Ãœniversiteli ve liseli genÃ§lerimizin 65 kilometrede en az elektrik tÃ¼keterek giden aracÄ± Ã¼retme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na bizim de katkÄ±mÄ±z olsun istedik. Burada sÃ¼rtÃ¼nme rezistansÄ± (direnÃ§) en dÃ¼ÅŸÃ¼k lastiÄŸi onlara temin etme yolunda Ã¶nemli bir Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz. Bu sene daha bunun birinci adÄ±mÄ±. GenÃ§lerimize bu ÅŸekilde destek olmak, yurt dÄ±ÅŸÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tamamen yok etme amacÄ±ndayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Gelecek sÃ¼reÃ§te TÃœBÄ°TAK ile yapacaklar=Ä± Ã§alÄ±ÅŸmalarda bu konuda dÃ¼nyanÄ±n en iyilerinden olmayÄ± taahhÃ¼t ettiklerini vurgulayan SavcÄ±, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n azmi, Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve vizyonuyla yapÄ±lamayacak hiÃ§bir ÅŸey yoktur. Yeter ki ekip halinde Ã§alÄ±ÅŸabilmeyi baÅŸaralÄ±m. Bunu kendi imkanlarÄ±mÄ±zla baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, bundan sonra Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼n aÃ§Ä±k olduÄŸuna inanÄ±yorum. Ä°nÅŸallah TÃœBÄ°TAK'la Ã§ok daha yaygÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Ã–zellikle enerji verimliliÄŸini kollayan lastikler Ã¼zerinde bu projeyle baÅŸlayan Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bizi Ã§ok Ã¶nemli yerlere getireceÄŸini, dÃ¼nya pazarÄ±nda da Ã§ok ciddi isim ve marka oluÅŸturmamÄ±za fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±na yÃ¼rekten inanÄ±yorum."

SÄ±fÄ±r atÄ±k konusuna da Ã¶nem verdiklerine dikkati Ã§eken SavcÄ±, Ã¶mrÃ¼ bitmiÅŸ lastiklerin geri kazanÄ±mÄ± konusunda TÃœBÄ°TAK'la gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacaklarÄ±nÄ± kaydetti.