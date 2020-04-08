192 megapiksel çözünürlüğe sahip kameralı telefon geliyor!

Akıllı telefon kameraları gün geçtikte çok yüksek çözünürlük değerlerine ulaşmaya başladı. 48, 64 ve ardından 108 megapiksele kadar yükselen görüntü kalitesi, kısa zaman içinde çok daha yüksek seviyelere ulaşacak. Ortaya atılan yeni iddialara göre 192 megapiksel çözünürlüğe sahip yeni akıllı telefonlar yolda.

Çin'in popüler sosyal medya platformlarından biri olan Weibo'da ortaya çıkan bir sızıntıya göre Snapdragon 765 serisi mobil işlemciye sahip olan bir telefonda 192 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera kullanılacak.

Snapdragon 765 her ne kadar 192 megapiksel kamerayı destekliyor olsa da, bu durum anlık göüntüler için bu şekilde. HDR ve diğer özelliklerin bu çözünürlükte olması pek muhtemel değil.

Şu an için hangi telefon ile geleceğini tahmin etmek zor. Qualcomm'un önceden yaptığı açıklamalarda Snapdragon 865 işlemcisinin 200 megapiksel çözünürlükte kamera desteklediği belirtilmişti. Fakat Snapdragon 765 ile 865 arasında büyük bir fark olduğunu da belirtelim.