3D Yazıcılarla Ürettilen Evlerde Oturmaya Hazırlanın!

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Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok eşya ve hatta insan organları bile 3D yazıcılar aracılığıyla üretilmeye başlandı. Dünya üzerinde pek çok şirket bu yazıcılar aracılığıyla köprüler ve binalar inşa ediyorlar. Şimdi de oturduğumuz evler 3D yazıcılar aracılığıyla üretiliyor.

3D yazıcılar ile üretilen evler nasıl olacak?

Evlerin duvarları, bölmeleri ve cephe giydirmeleri toprak veya beton kullanılarak yazdırılıyor. Sonrasında ise camlar, kapılar mobilyalar yerleştiriliyor. 3D yazıcılar aracılığı ile yapılan evlerin boyutları da evde yaşayan insan sayısına göre farklılık gösterebiliyor.

3D yazıcılar ile yapılan evlerin malzemeleri elbette ki yapan her şirkete göre farklılık gösteriyor. malzeme olarak genellikle saman, toprak, hidrolik kireç ve bitkisel malzemeler kullanıyor. Bu malzemelerin pek çoğunun doğaya uygun olması sebebiyle de ev tamamlandığında geride herhangi bir atık ve çöp kalmamış oluyor. Üstelik 3D yazıcılar aracılığıyla üretilen bu evler birkaç günde tamamlanabiliyor.

Geleneksel inşaat yapımına kıyasla, 3D yazıcıların ürettiği evler çok daha az maliyetle inşa edilebiliyor. Elbette maliyetlerin düşmesinde el işçiliğinin azaltılmış olması da büyük önem taşıyor. El işçiliğinin azalması aynı zamanda inşaat sürecinin de kısalmasını sağlıyor.

Konut krizini çözerken, işsizliği arttırabilir mi?

3D yazıcılar ile üretilecek evlerin ileride konut krizine yönelik iyi bir alternatif olacağı öngörülüyor. Ancak bu yeni teknoloji istihdam anlamında bir sorun yaratabilir. Çünkü el işçiliğinin azaltılmış olması ile, ev inşaatında yer alan işçilerin bir kısmı görevlerini 3D yazıcılara devretmiş oluyorlar. Bu da sözkonusu alanda bir işsizliğin ortaya çıkmasına sebep olabileceği riskini doğuruyor.

Yazıcılarla üretilecek olan bu evlerin maliyetinin düşük olması sebebiyle, bu teknolojinin, evsizler ve fakir insanlar açısından bir çözüm olabileceği de öngörülüyor. Ancak bu yöntemle inşaat yapan pek çok şirket, düşük gelir grubuna değil; yüksek gelirli olan tüketici grubuna satış yapabilmeyi hedefliyor.

Teknoloji şimdi de oturduğumuz evlerde de büyük yeniliklerle karşılaacağımızın işaretlerini veriyor. Ancak 3D yazıcılarla üretilen bu evlerin ne zaman yaygınlaşacağı ve bizlerin bu evlerde ne zaman yaşayacağımız ise merak konusu...