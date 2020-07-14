6G teknolojisi için tarih açıklandı!

5G teknolojisi dünya genelinde kullanıma sunulmuş olsa da, henüz yaygın bir şekilde kullanılmıyor. 5G destekli akıllı telefonlar piyasaya sürülmüş olsa da, henüz yaygın bir teknoloji olmadığı için kullanıcılar bu teknolojiyi kullanamıyor. Hali hazırda yeni ve yavaş yavaş yayılan bir teknoloji varken, Samsung 6G teknolojisi için tarih verdi.

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, 6G teknolojisi en geç 2028 yılında hazır olacak.6G teknolojisi olarak isimlendirilen yeni teknoloji, 2028 yılında ticarileştirilip, 2030 yılında kullanıcılara sunulacak.

2G teknolojisinden 3G'ye geçiş yapmak 15 yıl sürse de, 3G'den 5G'ye geçiş yapmak sadece 8 yıl sürdü. Bu durumun ilerleyen dönemlerde daha da hızlı olması bekleniyor. Samsung'un 6G teknolojisinden beklentisi, 5G teknolojisinden 50 kat daha yüksek hızlara ulaşması yönünde. Bu teknoloji sayesinde 5G ile konuşulan şeylerden çok daha farklı bir dünyaya adım atabiliriz.