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    HaberlerTeknoloji Haberleri Airbus Faraday-1 uydusu üzerinde ilk defa yeni geliştirilen (girişimci) yükü kullanacak
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    03.07.2020 - 10:16 |

    Airbus Faraday-1 uydusu üzerinde ilk defa yeni geliştirilen (girişimci) yükü kullanacak

    Airbus uzayda kanıtlanacak yeni nesil yeniden yapılandırılabilen yazılım tanımlı radyo yükü geliştirdi. Airbus’ın yeni uzay girişimi Prometheus, yıkıcı teknolojinin yörüngede hızlı bir şekilde kanıtlandığını gösterecek.

    Airbus Faraday-1 uydusu üzerinde ilk defa yeni geliştirilen (girişimci) yükü kullanacak

    Airbus tarafından geliştirilen yeni nesil yeniden yapılandırılabilen yazılım tanımlı radyo yükü Prometheus 1, 3 Temmuz'da Yeni Zelanda'dan Faraday-1 küp uydusu üzerinde ilk defa kullanılacak. Faraday-1 görevi “In Space Missions Ltd”nin yörünge gösteri programının bir parçası olarak öne çıkıyor.

    Prometheus 1, yörüngede yeniden programlanabilen 400 MHz UHF antenine bağlı, yazılım tanımlı bir telsizdir. Prometheus 1 tüm bu özellikleriyle yörüngeden tüm dünyadaki radyo spektrum kullanımını araştırabilecek, Faraday-1 uydusunun radar izlemesini tespit edebilecek ve arama-kurtarma işaretlerini saptayıp bulabilecek. Airbus, KOBİ'ler, hükümet ve kendi arasında uzayda daha büyük ortaklıklar geliştirmek için bu projede İngiltere'nin Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı (DSTL) ile birlikte çalışıyor.

    İngiltere'de Airbus Defence and Space, yıkıcı teknoloji kullanarak müşterilerine önemli bir yetenek sunmak ve atik ve yenilikçi yüklerin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak için kendi kendini finanse eden Prometheus programını oluşturdu. Airbus’un yeni yetenekler ve kanıtlanmış kavramları oluşturmak için KOBİ'lerle birlikte çalıştığı kanıtlanmış geçmiş performansına dayanan Prometheus programı, Faraday-1’in yükünü üç ay gibi bir sürenin altında geliştirdi.

    Airbus Defense and Space İngiltere Genel Müdürü Richard Franklin “KOBİ'lerle birlikte çalışarak müşteriler için yeni teknolojiler ve hizmetler geliştirmek adına onların uzmanlık ve becerilerinden yararlanabiliyoruz. Prometheus 1 yörüngede kanıtlandığında, KOBİ ortaklarımızla el ele çalışarak programı gelecekteki hizmetlerin riskini azaltmak ve yaşam destek çözümleri için kullanacağız. Gelecekteki Birleşik Krallık Hükümeti savunma ihtiyaçları, KOBİ'lerle aktif olarak etkileşim kuran ve müşterilere teslim etmeden önce kavramları kanıtlamak için yeni teknolojiler ve hizmet çözümleri geliştirdiğimiz ve Airbus olarak öncülük ettiğimiz Skynet 5 üzerinde, ortaklık yaklaşımıyla en iyi şekilde karşılanabilir.’ dedi.

    Prometheus 1 yörüngede pasif radyo frekans sinyallerinin algılanmasını kanıtlayacak ve gelişmiş teknoloji ile var olan uzay aracının gelecekte hava savunmasında düşman izlerinin muhtemel veya mümkün olduğu görevlerde kullanılmasına olanak sağlayacak.

    Airbus Yeni Uzay ekibi Prometheus programı ile birlikte RF ve optik sensörlü küp uydusu ve uydu bağlantılarını içererek geliştirilmiş ikinci görevi de desteklemektedir. Prometheus 2, 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

    Airbus, İngiltere'nin Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’nın (DSTL) yörüngedeki varlıklarla deneylere katılma yeteneğine 'Uzay Hizmeti’ erişimi sunmak için In Space Missions şirketi ile birlikte çalışıyor.

     

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