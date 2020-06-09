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    HaberlerTeknoloji Haberleri AMD EPYC işlemci ekosistemi NVIDIA DGX A100 entegrasyonu ile büyümeye devam ediyor
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    09.06.2020 - 09:52 |

    AMD EPYC işlemci ekosistemi NVIDIA DGX A100 entegrasyonu ile büyümeye devam ediyor

    Yeni NVIDIA DGX A100 sistemi PCIe 4 desteği, yüksek çekirdek sayısı ve 2. Nesil AMD EPYC işlemcinin performansı ile dünyanın en gelişmiş yapay zekâ sistemini yaratıyor.

    AMD EPYC işlemci ekosistemi NVIDIA DGX A100 entegrasyonu ile büyümeye devam ediyor

    AMD yaptığı açıklamada, dünyanın en gelişmiş yapay zekâ (AI) sisteminin üçüncü nesli olan ve 2. Nesil AMD EPYCişlemcilerle yüksek performans sunan NVIDIA DGX A100’ü duyurdu. 5 petaflops AI performansı sağlayan esnek mimarili NVIDIA DGX A100, kurumların veri analizi, eğitim ve çıkarsama gibi farklı AI iş yüklerini hızlandırmalarını sağlıyor

    NVIDIA DGX A100, 3.4 GHz hızında çalışan iki AMD EPYC 7742 işlemci sayesinde yüksek performans yeteneğine, 128 çekirdeğe sahip, DDR4-3200MHz ve PCIe4 desteği sunuyor. 2. Nesil AMD EPYC işlemci, PCIe4 desteği sunan ilk ve tek x86 mimarili sunucu işlemcisi olduğu için, yüksek performanslı işlemlerde büyük öneme sahip olan yüksek bant genişliğini, işlemci ve GPU gibi cihazlar arasında kurulan bağlantılara sunarak, rakiplerinin aksine çok daha yüksek hızlarda sağlayabiliyor.

    Konu ile ilgili konuşan Veri Merkezi Ekosistemleri ve Uygulama Mühendisliğinden sorumlu AMD Başkan Yardımcısı Raghu Nambiar, konu ile ilgili şunları söyledi: “Sadece 2. Nesil AMD EPYC işlemciler, 64 çekirdek ve 128 PCIe 4 bağlantısını tek bir x86 veri merkezi işlemcisinde sunabiliyor. Bu işlemcilerin NVIDIA DGX A100 sistemlerinde I/O bant genişliğini verimli şekilde iki katına çıkarmasını ve bu sistemleri nasıl güçlendireceklerini görmekten heyecan duyuyoruz.”

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