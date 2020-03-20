Samsung Electronics Türkiye’nin Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi Lideri Sibel Hür oldu

2006 yılında Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olan Sibel Hür, MBA programını Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. Kurumsal iletişim alanında yaklaşık 15 yıllık tecrübe sahibi olan Hür, önde gelen birçok şirketin kurumsal departmanında önemli görevler üstlendi.

Profesyonel iş hayatına 2005 yılında Siemens’te başlayan Hür, 2011 ve 2014 yılları arasında Yıldız Holding’de iletişim departmanında yöneticilik yaptı. 2013 yılında Yıldız Holding’de Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve getirilen Hür, 2014 yılında Samsung Electronics Türkiye’ye iç iletişim müdürü olarak katıldı. 2016 yılından bu yana Samsung Electronics Türkiye’de kurumsal iletişim müdürü olarak görev yapan Hür, 2020 yılının Mart ayından itibaren artık kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi lideri olarak görevine devam edecek.