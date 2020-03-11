Apple Fitness İOS 14 ile geliyor

Apple Watch, iPhone, iPad ve Apple TV için gelmesi beklenen yeni fitness uygulaması ile son zamanlarda gittikçe popülerleşen Fitness uygulamaları pazarında rekabet artacak.

Apple Health ya da Activity uygulamalarına bir özellikler olarak eklemek yerine bağımsız bir Fitness uygulaması çıkaracak olan Apple bu uygulamayı iPhone ve iPad için İOS 14, Apple Watch için wathOS7 ve Apple TV için tvOS 14 ile kullanıcılarına sunacak.

Bisiklet, yoga, koşu, kürek, aerobik, dans ve vücut ağırlığı için egzersizler sunacak olan Apple Fitness’ı kullanıcılar bir cihazdan indirdikten sonra tamamlamak için diğer cihazlarla senkronize edebilecekler.

Apple Watch ile egzersiz ile ilgili detaylı bilgileri kullanıcılar akıllı saatlerinden takip edebilirken bunu yanında antrenman yoğunluğu ve kalp atış hızı verilerini de saatlerinden görebilecekler.

App Store üzerinde hali hazırda onlarca fitness uygulaması bulunurken bunların birçoğu ücretli ya da abonelik sistemi ile çalışıyor. Apple’ın uygulamadaki tüm antrenmanları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunması beklenirken Apple Fit ile birlikte abonelik ve uygulama içi satın alımlarla çalışan fitness uygulamaların sonu gelebilir.