Apple Mayıs ayında bazı mağazalarını yeniden açabilir

2020 Mart ayında Apple tarafından yapılan açıklamada, Corona virüs nedeniyle 2020 yılı içindeki gelir hedeflerine ulaşılamayacağı açıklanmıştı. Aynı zamanda yine Corona virüs nedeniyle bu sene satışa sunacağı yeni iPhone modellerinin üretimini bir ay geciktirmek zorunda kaldı.

Mart ayında şirketin perakende bölümünde çalışan Deidre O'Brien, Apple'ın Nisan ayında bazı mağazalarını açacağını açıklamıştı. Şirket bu açıklamadan sonra Güney Kore'de bir mağazasını açtı.

Bloomberg'de yer alan yeni bir habere göre; Apple çalışanlarına haftalık bilgilendirme videosunda salgının gidişatını analiz etmeye devam ettiklerini ve mayıs ayında daha çok mağazayı açmayı umduklarını belirtti.

MacRumors'un haberine göre ise Apple'a yakın bir kaynaktan gelen bilgilere göre şirket, haziran ayının ortasına kadar Kuzey Amerika'da bir çok mağazayı açmayı hedeflediği paylaşıldı.