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    01.04.2020 - 10:42 |

    Apple yeni bir uygulamayı daha bünyesine kattı!

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, piyasada bulunan en popüler hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın aldı.

    Apple yeni bir uygulamayı daha bünyesine kattı!

    Apple, mobil uygulama piyasasındaki en popüler hava durumu uygulamalarından biri olan Dark Sky'ı satın aldı. Dark Sky, bu gelişmeyi paylaştığı bir blog yazısında açıkladı.

    Dark Sky'ın en iyi hava durumu uygulamalarından biri olmasının iki nedeni var. Bunlardan biri kullanışlı bir tasarıma sahip olması iken, diğeri ise konum bilgilerini titizlikle kullanırken, her harekette bulunulan konumun hava koşullarını kullanıcıya bildirmesi. Yani kullanıcıların, tam konumunu bildirerek hareket eden bir uygulama.

    Apple'ın Dark Sky'ı satın alması, Android için kötü haber. Bunun nedeni, uygulamanın artık yalnızca iOS'ta yer alacak olması. Dark Sky'a sahip olan Android kullanıcıları 1 Temmuz'a kadar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Sonrasında ise Google Play Store'den kaldırılacak.

    Apple'ın Dark Sky'ı satın almasının nedeni ise, iOS tabanlı cihazlarda yerleşik hava durumu uygulamasının içine entegre edilmesi gibi görünüyor. Bu sayede Apple, iPhone kullanıcılarına daha doğru ve güvenilir bir uygulama sunacak.

     

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