Apple'dan Corona virüse özel grup selfie uygulaması!

Teknoloji devi Apple her gün yeni teknolojik patentler almaya devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de Corona virüs nedeniyle hayatımıza dahil olan sosyal mesafeyi korumak adına, arkadaşlarınızla aynı ortamda bulunmasanız bile selfie çekebileceğiniz bir uygulamanın patentini aldı.

Ortaya çıkan bilgiler ışığında Apple'ın yeni patenti, kullanıcılara farklı yerlerde olmalarına rağmen, toplu selfie çekmelerine olanak sağlıyor. Yeni özellik ön kamera açıldığında devreye giriyor ve üst bölümde davet seçeneği yer alıyor. Selfie daveti yollayan kullanıcıdan sonra diğer katılımcılara da direktifler yolanıyor ve sonucunda toplu selfie çekilmesi mümkün hale geliyor.

Şu an için uygulamanın tam olarak nasıl çalıştığı ya da nasıl selfiler elde edileceği bilinmiyor. İlerleyen günlerde uygulama hayatımıza girerse hep birlikte öğreneceğiz.

Uygulamanın patenti için Apple, 2018 yılında başvuru yaptı. Yani bu uygulama, pandemi nedeniyle geliştirilen bir özellik değil. İki yıl önce başvurusu yapılan uygulamanın patentini yeni alabilen Apple, uygulamayı ne zaman kullanıma sunar büyük bir merak konusu.