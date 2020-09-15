iPhone 12 fiyatı kaç TL? iPhone 12 Pro - Max ne zaman çıkıyor? İşte Türkiye tanıtım saati...
Beklenen gün geldi. Apple kullanıcılarının sabırsızlandığı iPhone 12 Pro - Max tanıtımının bugün yapılacağı bekleniyor. Apple'ın resmi internet sitesi üzerinde etkinlik sayfasına paylaşılan duyuru teknoloji severleri meraklandırdı. iPhone 12 hakkında ise peş peşe sorular gelmeye başladı. iPhone 12 fiyatı kaç TL? iPhone 12 Pro - Max ne zaman çıkıyor? İşte Türkiye tanıtım saati...
Geçtiğimiz günlerde Apple'ın etkinlik sayfası üzerinden yapılan duyurunun günü geldi çattı. 15 Eylül 2020 gününe etkinlik oluşturan Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı bekleniyor. Türkiye'deki vatandaşlar ise Türkiye saatiyle etkinliğin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda iPhone 12'nin fiyatı hakkında da arayışa geçen vatandaşlar, Türk lirası şeklinde araştırma yapıyor. Peki iPhone 12 Pro - Max ne zaman çıkıyor? İşte Türkiye tanıtım saati...
İPHONE 12 TÜRKİYE TANITIMI SAAT KAÇTA?
Apple'ın internet sitesindeki etkinlikler bölümünde paylaşılan bilgide, 15 Eylül 2020 günü Türkiye saati ile 20:00'da etkinliğin başlayacağı belirtildi.
Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park'ta düzenleneceği belirtiliyor.
İPHONE 12 FİYATI KAÇ TL?
iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ
İPHONE 12
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)