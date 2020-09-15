iPhone 12 fiyatı kaç TL? iPhone 12 Pro - Max ne zaman çıkıyor? İşte Türkiye tanıtım saati...

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın etkinlik sayfası üzerinden yapılan duyurunun günü geldi çattı. 15 Eylül 2020 gününe etkinlik oluşturan Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı bekleniyor. Türkiye'deki vatandaşlar ise Türkiye saatiyle etkinliğin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda iPhone 12'nin fiyatı hakkında da arayışa geçen vatandaşlar, Türk lirası şeklinde araştırma yapıyor. Peki iPhone 12 Pro - Max ne zaman çıkıyor? İşte Türkiye tanıtım saati...

İPHONE 12 TÜRKİYE TANITIMI SAAT KAÇTA?

Apple'ın internet sitesindeki etkinlikler bölümünde paylaşılan bilgide, 15 Eylül 2020 günü Türkiye saati ile 20:00'da etkinliğin başlayacağı belirtildi.

Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park'ta düzenleneceği belirtiliyor.

İPHONE 12 FİYATI KAÇ TL?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

İPHONE 12

Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)