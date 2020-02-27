Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu!

App Store üzerinde zaman zaman gerçekleşen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Toplamda 250 lira olan 7 iOS uygulaması kısa bir süreliğine ücretsiz şekilde kullanıcılara sunuluyor. Kaçırılmaması gereken bu fırsatın kapsamında bulunan mobil uygulamaları; fiyatları ve ne işe yaradıkları hakkında bilgi vererek sizlere sunuyoruz.

Nearpod

Listremizin en pahalı uygulaması olan Nearpod, çeşitli konularda eğitim veren bir uygulama. 68 liralık fiyat etiketine sahip ancak, kısa bir süre için ücretsiz olarak veriliyor. Bu fırsatı kaçırmamalısınız.

HujiCam: Fun Face Filters Cam

Birbirinden farklı filtrelerle birlikte fotoğraf ve video çekmenize yarayan bir uygulama. Normal fiyatı 50 TL.

Object Removal Clone Stamp

Adından da anlayacağınız üzere, fotoğraflarızı istediğiniz şekilde düzenlemenize yarıyor. Fotoğrafın içinde bulunan bir objeyi oradan kaldırabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Normal fiyatı 31 TL.

Translate 3 for Safari

Adından da anlayacağınız üzere Safari'de kullanacağınız bir dil çevirme uygulaması. İçinde bir çok özellik bulunduğu için, ücretsizken denemelisiniz. Normal fiyatı 31 TL.

Animal Math Kindergarten Games

Çocuklar için eğitici bir oyun uygulaması. İçerisinde bulunan çeşitli bölümleriyle bvirlikte çocukların eğlenerek matematik öğrenmesini sağlıyor. Normal fiyatı 31 TL.

Ray Watermark

Fotoğraflarınıza ve videolarınıza birbirinden farklı filigran, görüntü ya da QR kodu eklemenize yarayan uygulama. Normal fiyatı: 25 TL.

YoWindow Weather

Birbirinden güzel ve tatlı görseller eşliğinde hava durumunun nasıl olduğunu öğrenebileceğiniz bir uygulama. İçinde hava şartlarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detayları kullanıcıya sunuyor. Normal fiyatı 18,50 TL.