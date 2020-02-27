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    HaberlerApple Haberleri Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu!
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    27.02.2020 - 15:59 | | Batuhan Dönertaş

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu!

    iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için, uygulama indirmeye yarayan App Store bazen güzel indirimler yapıyor. Şimdi de toplam değeri 247 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Kaçırılmayacak bu fırsatta bulunan uygulamaları makalemizde bulabilirsiniz.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu!

    App Store üzerinde zaman zaman gerçekleşen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Toplamda 250 lira olan 7 iOS uygulaması kısa bir süreliğine ücretsiz şekilde kullanıcılara sunuluyor. Kaçırılmaması gereken bu fırsatın kapsamında bulunan mobil uygulamaları; fiyatları ve ne işe yaradıkları hakkında bilgi vererek sizlere sunuyoruz.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu

    Nearpod

    Listremizin en pahalı uygulaması olan Nearpod, çeşitli konularda eğitim veren bir uygulama. 68 liralık fiyat etiketine sahip ancak, kısa bir süre için ücretsiz olarak veriliyor. Bu fırsatı kaçırmamalısınız.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu

    HujiCam: Fun Face Filters Cam

    Birbirinden farklı filtrelerle birlikte fotoğraf ve video çekmenize yarayan bir uygulama. Normal fiyatı 50 TL.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu

    Object Removal Clone Stamp

    Adından da anlayacağınız üzere, fotoğraflarızı istediğiniz şekilde düzenlemenize yarıyor. Fotoğrafın içinde bulunan bir objeyi oradan kaldırabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Normal fiyatı 31  TL.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu

    Translate 3 for Safari

    Adından da anlayacağınız üzere Safari'de kullanacağınız bir dil çevirme uygulaması. İçinde bir çok özellik bulunduğu için, ücretsizken denemelisiniz. Normal fiyatı 31 TL.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu

    Animal Math Kindergarten Games

    Çocuklar için eğitici bir oyun uygulaması. İçerisinde bulunan çeşitli bölümleriyle bvirlikte çocukların eğlenerek matematik öğrenmesini sağlıyor. Normal fiyatı 31 TL.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu

    Ray Watermark

    Fotoğraflarınıza ve videolarınıza birbirinden farklı filigran, görüntü ya da QR kodu eklemenize yarayan uygulama. Normal fiyatı: 25 TL.

    Toplam değeri 250 lira olan 7 iOS uygulaması ücretsiz oldu

    YoWindow Weather

    Birbirinden güzel ve tatlı görseller eşliğinde hava durumunun nasıl olduğunu öğrenebileceğiniz bir uygulama. İçinde hava şartlarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detayları kullanıcıya sunuyor. Normal fiyatı 18,50 TL.

     

    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
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