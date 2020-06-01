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    HaberlerTeknoloji Haberleri ASELSAN polisi yeni teknolojilerle konuşturacak
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    01.06.2020 - 13:34 |

    ASELSAN polisi yeni teknolojilerle konuşturacak

    ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün kriptolu sayısal telsiz ağını yeni teknolojilerle genişletecek.

    ASELSAN polisi yeni teknolojilerle konuşturacak

    Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi, Ankara ve İstanbul'dan sonra Adana ve İzmir'de de boy göstermeye başladı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) Sözleşmesi imzalandı.

    Proje kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü için Kriptolu Milli DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Sistemi'nin, Adana Emniyet Müdürlüğü için ise DMR + LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemleri'nin kurulumu yapılacak.

    Adana ve İzmir ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü için toplamda 26 ilde Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi kurulumu tamamlanacak.

    Teslimatlar gelecek yıl başlıyor

    Adana'ya DMR + LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemleri'nin kurulmasıyla Türkiye'de ilk defa bir Kamu Güvenliği Haberleşme Projesi'nde dar bant ve geniş bant hibrit sistem kurulumu gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıca projede Adana için tasarımı ve üretimi tamamen ASELSAN öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek 3810 Hibrit El Terminali teslimatı da yapılacak.

    Teslimatların 2021-2023 yıllarında tamamlanması planlanıyor.

    Görüntülü olay yeri takibi

    Adana'daki sistem pilot olacak, "dar bant + geniş bant hibrit sistem"in tüm illere yaygınlaştırılması için yol haritası belirlenecek.

    Kurulacak sistemle terör, kriz ve doğal afet durumlarında muhabere kesintisiz yapılabilecek, olaya müdahale süresi azaltılarak hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik haberleşme gerçekleştirilecek ve geniş bant video ile görüntülü olay yeri takip ve müdahale etkinliği artırılacak.

    Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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