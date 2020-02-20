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    HaberlerTeknoloji Haberleri Avrupa Uzay Ajansı 2 yatarak 100 bin kazanacak gönüllü arıyor!
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    20.02.2020 - 15:49 |

    Avrupa Uzay Ajansı 2 yatarak 100 bin kazanacak gönüllü arıyor!

    Avrupa Uzay Ajansı(ESA), iki ay boyunca yatarak 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor.

    Avrupa Uzay Ajansı 2 yatarak 100 bin kazanacak gönüllü arıyor!

    Uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı(ESA), yeni deneylerine katılacak gönüllülere 12 bin 500 sterlin ödeme yapacak. Yani yaklaşık olarak 100 TL'ye tekabül ediyor. ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 adet gönüllü aradığını duyurdu.

    İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin haberine göre, günlerce hareketsiz kalacak astronotların vücutlarında yaşanan değişimleri ön görmek amacıyla böyle bir projeye girişiyor.

    Fransa merkezli Mendes Kliniği ile iş birliği yapan ESA, deneye gönüllü olacak kişilerin tuvalet ihtiyaçları için bile yerlerinden kalmalarına izin vermeyecek.

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