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    HaberlerTeknoloji Haberleri Bill Gates Corona virüs benzeri bir salgının 20 yılda bir ortaya çıkabileceğini söyledi!
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    10.04.2020 - 13:25 |

    Bill Gates Corona virüs benzeri bir salgının 20 yılda bir ortaya çıkabileceğini söyledi!

    Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, Corona virüse benzer bir virüsün her yirmi yılda bir ortaya çıkabileceği konusunda uyarı yaptı ve bu pandeminin "insanların yaşamları boyunca yaşayacağı en büyük olay" olduğunu söyledi.

    Bill Gates Corona virüs benzeri bir salgının 20 yılda bir ortaya çıkabileceğini söyledi!

    Bill Gates 2 Nisan'da Skype üzerinden Financial Times'a Corona virüs pandemisi hakkında röportaj verdi. Financial Times röportajı 8 Nisan tarihinde yayınladı.

    2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını hakkında açıklamalar yapan Bill Gates, ilerleyen zamanlarda bekleme teşhisi, derin antiviral kütüphaneler ve erken uyarı sistemleri gibi sistemlerin hazırlanacağını söyledi.

    Bill Gates açıklamalarında, “Tüm bunları iyi yapmanın maliyeti, burada yaşadıklarımıza kıyasla çok küçük. Her 20 yılda bir dünyaya bu virüslerden birinin geleceği konusunda büyük bir olasılık var ve böylece insanlar hükümetin bunu bir öncelik haline getirmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

    67 yaşındaki milyarder, Corona virüs gibi küresel bir sağlık krizinin bir yıldan az bir sürede 30 milyon insanı yok edebileceğini açıkladı.

    Ayrıca Bill Gates, 2015 yılında Ted Talk'ta yaptığı açıklamalarda dünyanın herhangi bir salgın için hazır oladığı uyarısını da vermişti.

     

     

     

    Corona virüs salgınına dikkat çekmek için virüs kılığında sokağa çıktılarCorona virüs salgını hakkında vatandaşları bilgilendirmek için sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 4 genç, bu kez sokaklara çıktı. Salgına karşı farkındalığı artırmak için virüs kılığına giren gençler, vatandaşlarla sohbet etti.
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