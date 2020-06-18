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    18.06.2020 - 11:07 |

    Çin uzaya yer gözlem uydusu fırlattı

    Çin uzaya yer gözlem uydusu Gao Fın-903'ü gönderdi.

    Çin uzaya yer gözlem uydusu fırlattı

    Xinhua ajansının haberine göre, Gao Fın- 903 yer gözlem uydusu, Çin'in Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15.19'da fırlatıldı. 

    Long March-2D taşıyıcı roketiyle yörüngesine gönderilen uydu, optik uzaktan algılama teknolojisiyle bir metre altında çözünürlükle görüntü toplayacak.

    Uydu, genel anlamda arazi gözlem, şehir planlama, yol şebekelerinin tasarımı, ürün hasat tahmini, doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

    Gao Fın-903 ile iki mini uydu daha yörüngeye gönderildi. Uydulardan biri gemi ve uçak seferlerine ilişkin bilgi toplayacak, diğeri nano uydu teknolojilerini test etmek için hizmet verecek.

    Çin, Gao Fın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010'da başlatmıştı. Bu bağlamda Gao Fın-1 2013'te, Gao Fın-2 2014"te, Gao Fın-3 2016'da, Gao Fın-4 2015'te, Gao Fın-5 Mayıs 2018'de, Gao Fın-6 ise Haziran 2018'de, Gao Fın yörüngelerine gönderilmişti.

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