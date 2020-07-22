D3Dx9_39.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Daha çok program ve oyun kurarken ya da bunları çalıştırırken d3dx9_39.dll hatasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dosya eksikliği sebebiyle ortaya çıktığı için eksik olan dosya üzerinden tamamlamak suretiyle çözüm yöntemini gerçekleştirmeniz mümkün. Tabii bunun için sırası ile bazı uygulamaları ele almanız gerekiyor.



D3dx9_39.Dll Hatası Çözümü Nedir?



Aşamalı olarak işlemleri uygulamak suretiyle d3dx9_39.dll hatasını giderebilir ve bir daha böyle bir sorun ile karşı karşıya kalmadan programları çalıştırabilirsiniz.

- Öncelikle internet üzerinden d3dx9_39.dll dosyasını indirmeniz gerekiyor.

- Daha sonra zip içerisinden bu dosyayı dışarı çıkartın.

- Elde ettiğini d3dx9_39.dll dosyasını C:/widows/system32 klasörüne atmanız gerekmektedir.



Eğer bu işlemi gerçekleştirirken kopyalamış olduğunuz yerde aynı dosya uyarısı alırsanız, devam edebilir ve ‘evet’ diyebilirsiniz. Tüm bu işlemleri bitirdikten sonra çalıştır (run) sekmesine giriş yapmak suretiyle bu kodu yazıyoruz. ‘regsvr32 d3dx9_39.dll’ Tamam tuşuna tıkladıktan sonra işlemi bitirebilirsiniz. Böylece güvenli şekilde uygulamayı ya da oyunları çalıştırabilir ve kullanabilirsiniz.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



Yukarıdaki yöntemi uygulamak suretiyle güvenli şekilde d3dx9_39.dll hatasından kurtulabilirsiniz. Özellikle çok sinir bozucu ve sürekli olarak hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinde yaşanan bir problem olduğunu söylemek mümkün. Bu yöntemin dışında aynı zamanda başka bir uygulamayı ele alabilirsiniz. Oyunu veya uygulamayı silip yeniden yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü bazı sistemlerde güncelleme otomatik olarak gerçekleştiği için bu dosyada aynı şekilde sisteme yeniden dahil olabilir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan güvenli şekilde programı ya da oyunu çalıştırabilirsiniz. Başka bir alternatif olarak bilgisayarı yeniden başlatabilir ya da güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.