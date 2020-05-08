DJI ilk hibrit kamera serisiyle endüstriyel araç pazarında yeni standartları belirliyor

DJI Kurumsal Strateji Kıdemli Direktörü Christina Zhang yeni ürünlerle ilgili “M300 RTK uçuş platformu ve Zenmuse H20 kamera serisiyle kurumsal müşterilerimize daha güvenli ve akıllı çözümler sunuyoruz. Kullandığımız teknoloji; endüstriyel İHA pazarına yepyeni bir standart getiriyor. Kamu güvenliği, güvenlik, enerji, araştırma,haritalama ve kritik altyapı kontrolleri alanlarındaki operasyonlara yeni uygulamalar sağlıyor’’ dedi.DJI MATRICE 300 RTK Ticari Dron PazarındaYeni Standartlar Belirliyor

M300 RTK; gelişmiş yapay zeka teknolojisini, 6 yönlü algılama ve konumlandırma sistemi ve 55 dakikalık etkileyici uçuş performansını sağlık sektöründe kullanılabilecek şekilde birleştiren ilk DJI ürünüdür. Dron platformu; AES-256 şifreleme ve IP45 hava koşullarına dayanıklı muhafazasının yanı sıra, 15 km'ye kadar ulaşan üç kanallı 1080p video aktarma sinyali sağlayan tamamen yeni OcuSync Enterprise sistemiyle donatıldı. Birçok farklı özelliğe sahip olan M300 RTK, aynı anda maksimum 2,7 kg’ye kadar 3 farklı yükü taşıma kapasitesine sahip.

Shell Robotik Araçlar Gözlemleme Takım Lideri Adam Serblowski ''Petrol ve gaz endüstrisinde çalışan ekiplerimiz için performans ve güvenlik olmazsa olmazlar arasında. Biz de bu doğrultuda en iyi ve en verimli araçları kullanma arayışımızdan ödün veremeyiz.'' dedi.

Serblowski ''Matrice 300 RTK, DJI'ın mevcut olan ürün yelpazesini bir üst segmente çıkarıyor. Markayla iş ortaklığımız sayesinde dünyanın en büyük endüstrisinde güvenliği artırmak için beraber çalışıyoruz'' sözleriyle devam etti.

Gelişmiş Zeka Sayesinde Daha Verimli Veri Toplayabiliyor

M300 RTK ve Zenmuse H20 Serisi kullanıcılara veri toplamak için iki farklı akıllı yol sunuyor.

SmartPin & Track: Koordine görevlerde havadan haberalma senkronizasyonunu geliştiren fonksiyonları kapsıyor. PinPoint özelliği kullanıcıların izlenen nesneyi işaretlemelerini; DJI FlightHub desteğiyle, hassas konum verilerini anında ikinci bir operatör veya ilgili ekiplere iletmelerini sağlıyor. Nesnenin dinamik konumunu gerçek zamanlı olarak senkronize eden bu özellik; kullanıcıların hareketli bir nesneyi uzak mesafelerde bile otomatik olarak algılamasına ve izlemesine olanak tanıyan akıllı izlemeyi de içeriyor.

Akıllı kontrol özelliği: Enerji hatları, demiryolu, petrol ve gaz denetimleri gibi rutin veri toplama görevlerini iyileştirmek amacıyla yeni bir dizi özellik geliştirildi. Otomatikleştirilmiş görevleri gerçek zamanlı olarak kaydeden Canlı Görev Kaydı,her seferinde tam olarak aynı yerden veri toplanmasını sağlayan ve görevlerin doğruluğunu kontrol eden spesifikasyona sahip.

Yapay Zeka Nokta Kontrolü bulunuyor. Operatörler; kaydedilen fotoğraflar sayesinde hedefteki nesneyi işaretleyebiliyor. Yapay zeka algoritmaları, işaretli nesneyle mevcut canlı görüntü arasında bir karşılaştırma yapıyor ve bu sayede tutarlı sonuçlar almak amacıyla kamera kendi yönünü bu doğrultuda düzenliyor. Waypoints 2.0 özelliğiyse; farklı–65.535 ara nokta sunarak art arda gelen hareketleri planlıyor.

Pilotlara yardımcı oluyor

Günümüzün modern hava araçlarından esinlenerek tasarlanan M300 RTK, gerçek zamanlı uçuş ve navigasyon verilerini tek bir entegre ekranda birleştiren Birincil Uçuş Ekranına (PFD) sahip. Yükseklik ve hız gibi standart uzaktan ölçüm verilerinin yanı sıra M300 RTK PFD, uçuş sırasında karşısına çıkan engelleri somutlaştırmak amacıyla engel verileri sunuyor. Pilotlar, bu veriler sayesinde gerekli durumlarda uçuş yörüngesini değiştiriyor.

Daha etkin bir kontrol kabiliyeti sağlıyor

M300 RTK’de bulunan iki pilot tarafından aynı anda kullanılabilme özelliği sayesinde; pilotlardan birinin güvenliği ihlal etmesi, kontrol aygıtlarından birinin bağlantısı kesilmesi veya pili bitmesi gibi durumlarda, bir diğer pilot M300 RTK ve yükleri üzerinde tam kontrol sahibi olabiliyor.

Daha güvenli

AES-256 Şifreleme: Güvenli veri iletimi sağlar.

AirSense (ADS-B teknolojisi): Gelişmiş hava sahası güvenliği amacıyla kullanılıyor.

Çarpışma Önleyici İşaret Işığı: Özellikle yetersiz ışıkkoşullarında etkindir.

IP45 Koruma Sınıfı ve Kendinden Isıtmalı Pil: Olumsuz hava koşullarında dahi kullanılabilir. (-20 ila 50°C).

6 Yönlü Algılama ve Konumlandırma Sistemi: DJI pilotuna yatay olarak maksimum 40 metre yakındaki hava araçlarının algılanması hakkında yardımcı olur.

M300 RTK’da, günümüzde ticari uçakların da kullandığı filo bakımını optimize etmek amacıyla entegre bir İHA Sağlık Yönetim Sistemi (UHMS) sunuluyor. Tüm uçuş veri ve bilgileri hava aracının yaşam döngüsü boyunca kaydediliyor. Bu veriler sayesinde etkin performans takibi yapılabiliyor. Kullanıcılar, geliştirilen yeni sistem sayesinde tüm kritik hava aracı sistemlerine hızlı bir genel bakış süresince ürün yazılımı güncellemelerini yönetebiliyor, pilot saatlerini izleyebiliyor ve uçuş görevlerini inceleyebiliyor.

DJI Zenmuse H20 serisinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sensörler bir arada

Zenmuse H20 serisi; verimli zaman yönetimi ve birden çok görüntü katmanına anında erişimin önemli olduğu endüstriyel uygulamalar ve kamu güvenliği görevleri için her türlü görüntüyü yakalayan DJI’ın ilk hibrit multi sensör çözümünü sunuyor. IP44 sınıfına sahip olan H20; iki versiyonda pazara sunuldu. 20 MP, 23x Hibrit Optik Zoom Kamera, 12 MP Geniş Kamera ve 3 m - 1200 m mesafeleri kapsayan bir Lazer Telemetre içeren üçlü sensör; 30 fps hızı sayesinde yüksek termal hassasiyet sayesinde insan gözüyle bile görülemeyecek nesneleri görmelerini sağlayan 640x512 Radyometrik Termal Kameraya sahip dört sensörlü H20T.

Sorunsuz etkileşim için entegre kullanıcı arayüzü

Pilotların aynı anda çok sayıda sensörü çalıştırmasını sağlamak için, içeriğindeki DJI Pilot uygulama arayüzünün tamamen yeniden ele alınması gerekiyordu. Yeni kullanıcı arayüzü sadece birkaç dokunuşla pilotların kameralar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmasını sağlarken geniş açılı veya termal kamera görüntülerinin üzerinde görüş alanı ön izlemesi sayesinde de yaklaştırma ve uzaklaştırma özellikleri daha kolay kullanılıyor.

Hızlı çekim modları sayesinde maksimum esneklik

Zenmuse H20 serisi; multi sensör entegreli arayüz tasarımı sayesinde kullanıcıların geniş açı, zoom veya termal kameralar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlıyor. Zamana duyarlı görevlerde de maksimum esneklik özelliklerine de sahip.

Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraf, özel şebeke yardımıyla tanımlı nesnelerin daha ayrıntılı görüntüleri yakalanabiliyor. Aynı zamanda bu görüntüler daha sonra detaylı bir şekilde incelenmek üzere depolanabiliyor.

Tek Tıkla Yakalama: Kamera görüntüleri arasında manuel olarak geçiş yapmak veya bir çalışmayı tekrarlamak zorunda kalmadan üç farklı video kaydedebiliyor veya fotoğraf çekilebiliyor.

Gece Modu: Zorlu ışık koşullarında daha net bir görünüm elde ediliyor.