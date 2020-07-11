Dyson Pure Humidify+Cool inceleme! Kullanıcıya neler sunuyor?

Dyson Pure Humidify+Cool bir çok işlevi tek cihazda sağlayan özelliklere sahip. Bu nedenle diğer ürünlere göre ön planda duruyor. Yalnızca farklı özellikleriyle değil, bu özellikleri kaliteli ve kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkarıyor. Arayüz ve teknik özelliklerini bir bütün olarak baz aldığımız zaman, piyasanın en iyi ürünlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Lafı daha fazla uzatmadan, Dyson Pure Humidify+Cool, teknik özelliklerine ve kullanıcılara neler sunduğundan bahsedelim...

Hava nemlendiren, serinleten ve aynı zamanda da UV-C teknolojisini kullanarak bulunduğunuz ortamdaki havayı temizleyen Dyson Pure Humidify+Cool, tüm bü özelliklerini fazlasıyla kullanışlı ve güzel bir biçimde gerçekleştirebiliyor.

Dyson Pure Humidify Cool Nemlendiricili Hava Temizleme fanı, ortamdaki bakterilerin yüzde 99.9'unu yok edebiliyor. Bu sayede çok daha temiz bir yaşam alanına sahip olabiliyorsunuz. Bu işlem için UV-C teknolojisini kullanan Dyson, biyostatik gümüş dişli buharlaştırıcı sayesinde, hijyenik nemlendirme yaparak, bakteri oluşmasını da engelliyor.

UV-C ışığı, su tankının içinde bulunan bakterilerin DNA'larını bozarak onlara zarar veriyor. Hatta bu şekilde bakterilerin çoğalmasını da engelliyor. Bu işlem saniyenin trilyonda biri kadarlık bir süre içinde gerçekleşiyor. UV-C ışığında bakteriler bazı durumlarda yok olmayabiliyor ve bunun için de Dyson mühendisleri ürünün tasarımında bakterileri denatüre edecek biçimde özel bir PRFE tüpü geliştirdi. Bu tüp, bakterilerin yok olması için, UV-C ışığını en doğru şekilde kullanılmasını amaçlıyor. Suyun tanktan pompalanıp, bu ışıklardan geçişi sırasında bakterilerin yüzde 99.9'u yok oluyor. Dyson mühendislerinin tasarım harikası burada ortaya çıkmış oluyor.

Pompalanan su UV-C ışığından geçtikten sonra, 3D Hava Kafesi buharlaştırma haznesine doluyor. Burada bulunan gümüş teller, biyostatik özellikleri aktif etmek amacıyla ve buharlaştırıcıdaki bakterilerin büyümesini engellemek için Hava Kafesi'nin üst ve alt yüzeylerine değiyor.

Arındırılan hava akımı, buharlaştırıcıdan alınan su buharıyla birlikte hijyenik olarak ortamı nemlendiriyor ve Air Amplifier teknolojisi sayesinde odaya yayılıyor.

Dyson Pure Humidify+Cool, bu teknolojik özellikler sayesinde bu kadar başarılı bir cihaz olmayı başarıyor. Kullandığınız sırada, havanın ne kadar temizlendiğini anında anlayabiliyorsunuz. Hatta bu işlemi ortama parfüm sıkarak deneyebilirsiniz.

Ürünün arayüzü sayesinde ister kumandasından, ister akıllı telefonunuzdan istediğiniz tüm ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Dyson Link uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek, cihazın tüm geri bildirimlerini kolaylıkla alabiliyorsunuz. iç mekân hava kirliliğini, sıcaklık ve nem seviyelerini takip etmenize olanak vererek bakım desteği ve sorun giderme seçeneklerini de sağlıyor. Sürekli yanımızda olan telefonlarımızdan, ayar yapmak ya da modlar arasında geçiş yapmak çok daha kolay oluyor.

4.999 liralık satış fiyatı olan Dyson Pure Humidify+Cool, solunum sıkıntısı yaşayan ve temiz sağlıklı ve nemli bir koşulda bulunması gereken kişilerin kesinlikle tercih etmesi gereken bir ürün. Temiz hava hepimizin hakkı ve bir çok farklı ürüne para harcarken, hayat kalitemizi yükseltecek bir ürünü satın almak çok mantıklı bir seçenek olacaktır.